C'est comme au Congo-Brazzaville. On devient ami avec son opposant quand il est déjà mort. On devient humble devant sa famille biologique et politique, on finance les obsèques, on devient attendrissant, bref, on change de visage. Juste parce qu'il ne sera plus là pour déranger. A Kinshasa, Joseph Kabila a copié cette formule magique. Il a annoncé que l'Etat devrait prendre en charge l'organisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi. Sauf que s'il était vivant, Tshisekedi aurait renvoyé le jeune président paître.