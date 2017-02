François Fillon est presque par terre. A trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, la droite n'a plus le choix que de réfléchir à un Plan B. On parle d'Alain Juppé comme candidat de substitution le plus plausible. François Bayrou est aussi en embuscade au cas où Juppé ne serait pas candidat. Il y a, également, François Baroin et Xavier Bertrand et quelques autres. Bref, avec la sortie du Canard enchaîné, ce matin, qui apporte de nouvelles révélations sur le couple Fillon, 76% des Français pensent que le candidat de la droite et du centre, n'est pas si honnête comme il le prétendait quand il mettait en cause la probité morale de Nicolas Sarkozy, pendant les primaires. Voici les six dossiers dont la justice risque de se saisir pour plomber sa candidature.